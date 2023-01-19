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У «ДНР» не вірять у слова Вучича про невизнання

19 січня 2023, 20:02

У «ДНР» не вірять у слова Вучича про невизнання

Глава угруповання ДНР Денис Пушилін не згоден зі словами президента Сербії Олександра Вучича, що Крим і Донбас — це Україна. Про це він написав у своєму Telegram.

Пушилін наполягає на тому, що він знає позицію Сербії краще за її президента.

«‎Незважаючи на заяву президента Сербії Вучича про те, що Крим і Донбас були і будуть частиною України, ми знаємо позицію сербського народу і відчуваємо його підтримку»‎, — написав глава окупаційної влади.

На його думку, на Вучича чинився тиск, проте не уточнив, хто саме змусив сербського президента сказати, що Крим та Донбас належать Україні.

«Ми від початку говорили, що не можемо підтримати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим — це Україна, Донбас — це Україна — так і залишиться», — раніше сказав Вучич.

Також Пушилін називає анексію частини Донецької області «волевиявленням громадян на референдумі» і посилається на «статтю 1 Статуту ООН про право народів на самовизначення».

При цьому глава угрупування «ДНР» не уточнив, що 12 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: дотримання принципів Статуту ООН». У ній держави засудили організацію Російською Федерацією незаконних про «референдумів».

Крім того, Пушилін заявив, що Косово — це Сербія і додав, що «відділення Косово відбулося в порушення всіх міжнародних норм». Нагадаємо, що США визначили, що Росія сфальсифікувала результати референдумів, які, за їхніми словами, продемонстрували переважну підтримку анексії.

У Сербії пройшов суд над громадянином цієї країни, котрий воював в Україні на боці російських окупантів. 9 вересня суд визнав винним 31-річного Владо Станіча у найманстві.

У Белграді затримали 31-річного серба, якого підозрюють в участі у бойових діях на сході України у 2015 році.

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