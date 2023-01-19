«ДНР»: Пушилин назначил нового «министра юстиции»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил нового «министра юстиции». Об этом говорится в соответствующем «указе».



Отмечается, что Юрий Сироватко освобожден от «должности» с 8 января 2023 года. «Исполняющим обязанности» стал Алексей Шамов — с 9 января.



Сироватко руководил так называемым «ведомством» с 2019 года, и сохранил свою «должность» в новом составе «правительства» летом 2022 года. О Шамове известно, что он учился в Донецке в институте МВД, начал работать в «минюсте ДНР» в 2014 году. В последнее время был «замминистра юстиции».



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