Краматорск: пережив обстрел, люди возмущены местным укрытием ►

Убежище в Краматорске. Скриншот: Новости Донбасса

Российская армия 20 января ударила ракетами по Краматорску Донецкой области. В результате один человек оказался в больнице с ранением. В очередной раз российские оккупанты били по жилым кварталам города, в результате чего повреждены учебные и медицинские учреждения.



Рядом с поврежденным жилым домом есть бомбоубежище, но им тяжело пользоваться так как его состояние оставляет желать лучшего. Сырость, грязь, мусор и заваренный дополнительный выход, это все, что тут ждет людей, ищущих укрытие. Поддоны и свет, который сюда провели сами жильцы, незначительно улучшает ситуацию. Само место находится на балансе города. Люди возмущены тем, что местная власть до сих пор не привела в порядок убежище в прифронтовом городе.



У многих возникают вопросы, куда ушли и уходят деньги, выделенные на бомбоубежища. Да и почему, спустя почти девять лет, живя в близости с линией разграничения, не были приведены в полный порядок все защитные сооружения.



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