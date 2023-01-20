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Краматорськ: переживши обстріл, люди обурені місцевим укриттям ►

20 січня 2023, 23:29

Краматорськ: переживши обстріл, люди обурені місцевим укриттям ►

Укриття в Краматорську. Скріншот: Новини Донбасу Укриття в Краматорську. Скріншот: Новини Донбасу

Російська армія 20 січня вдарила ракетами по Краматорську Донецької області. В результаті одна людина опинилась у лікарні з пораненням. Вкотре російські окупанти били по житлових кварталах міста, внаслідок чого пошкоджено навчальні та медичні заклади.

Поруч із пошкодженим житловим будинком є бомбосховище, але ним важко користуватися так як його стан залишає бажати кращого. Вогкість, бруд, сміття та заварений додатковий вихід, це все, що тут чекає людей, які шукають укриття. Піддони та світло, яке сюди провели самі мешканці, трохи покращує ситуацію. Саме місце знаходиться на балансі міста. Люди обурені тим, що місцева влада досі не упорядкувала притулок у прифронтовому місті.

У багатьох виникають питання, куди пішли та йдуть гроші, виділені на бомбосховища. Та й чому, майже через дев'ять років, живучи поблизу з лінією розмежування, не були приведені в повний порядок усі захисні споруди.

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