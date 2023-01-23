В Кабмине готовят увольнения, пишет УП

В Кабинете министров в скором времени возможны увольнения и перестановки, сообщают источники «Украинской правды» в команде президента и Верховной Раде.



По данным собеседников издания, первый кандидат на выход — министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом министр спорта Вадим Гутцайт, который возглавил Национальный олимпийский комитет, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.



Отмечается, что в команде президента Владимира Зеленского достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить.



Депутаты Верховной Рады, со своей стороны, хотели бы сменить министра образования Сергея Шкарлета и министра по вопросам ветеранов Юлию Лапутину. Но, по словам собеседников издания, в Офисе президента пока об этом серьезно не говорят.



Также источники УП подчеркнули, что сейчас окончательное решение по всем кадровым вопросам принимают только два человека: президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак.

В воскресенье президент Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал «соответствующие решения» на этой неделе в связи с сообщениями о коррупции в ряде министерств и ведомств.



21 января заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Как сообщило НАБУ, Лозинского разоблачили на получении 400 тысяч долларов взятки.



22 января Лозинского уволили с должности замминистра.



Также в субботу издание ZN.ua выпустило расследование, в котором утверждается, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах.