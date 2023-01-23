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У Кабміні готують звільнення, пише УП

23 січня 2023, 12:03

У Кабміні готують звільнення, пише УП

У Кабінеті міністрі незабаром можливі звільнення та перестановки, повідомляють джерела «Української правди» в команді президента та Верховній Раді.

За даними співрозмовників видання, перший кандидат на вихід — міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив Національний олімпійський комітет, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

Зазначається, що в команді президента Володимира Зеленського досить довго тривають дискусії, чи потрібні взагалі ці міністерства зараз, можливо, їх варто скоротити чи об'єднати.

Депутати Верховної Ради, зі свого боку, хотіли б змінити міністра освіти Сергія Шкарлета та міністра з питань ветеранів Юлію Лапутіну. Але, за словами співрозмовників видання, в Офісі президента поки що про це серйозно не говорять.

Також джерела УП підкреслили, що зараз остаточне рішення з усіх кадрових питань приймають лише дві людини: президент Володимир Зеленський і голова ОП Андрій Єрмак.

21 січня заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було затримано за підозрою у розкраданні бюджетних коштів. Як повідомило НАБУ, Лозинського викрили на одержанні 400 тисяч доларів взятки.

22 січня Лозінського звільнили з посади заступника міністра.

Також у суботу видання ZN.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.

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