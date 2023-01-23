У Кабміні готують звільнення, пише УП

У Кабінеті міністрі незабаром можливі звільнення та перестановки, повідомляють джерела «Української правди» в команді президента та Верховній Раді.



За даними співрозмовників видання, перший кандидат на вихід — міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив Національний олімпійський комітет, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.



Зазначається, що в команді президента Володимира Зеленського досить довго тривають дискусії, чи потрібні взагалі ці міністерства зараз, можливо, їх варто скоротити чи об'єднати.



Депутати Верховної Ради, зі свого боку, хотіли б змінити міністра освіти Сергія Шкарлета та міністра з питань ветеранів Юлію Лапутіну. Але, за словами співрозмовників видання, в Офісі президента поки що про це серйозно не говорять.



Також джерела УП підкреслили, що зараз остаточне рішення з усіх кадрових питань приймають лише дві людини: президент Володимир Зеленський і голова ОП Андрій Єрмак.

21 січня заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було затримано за підозрою у розкраданні бюджетних коштів. Як повідомило НАБУ, Лозинського викрили на одержанні 400 тисяч доларів взятки.



22 січня Лозінського звільнили з посади заступника міністра.



Також у суботу видання ZN.ua випустило розслідування, в якому стверджується, що Міноборони України закуповує продукти для військовослужбовців у 2-3 рази дорожче, ніж у роздрібних магазинах.