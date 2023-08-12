Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 августа

Общество



Оккупационный суд Крыма оштрафовал трех девушек, которые танцевали в аквапарке Алушты под песню Верки Сердючки. Девушек оштрафовали на 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен), а также на камеру заставили извиниться «за необдуманный поступок».



Владимир Зеленский сообщил, что все областные военкомы будут уволены. По словам члена Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной раде Федора Вениславского, списки людей, которые смогут их заменить уже составлены.



В октябре оккупанты планируют провести в Москве форум «классных руководителей», где учителей со временно оккупированных территорий будут учить методам пропаганды для влияния на детей.



Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и в дальнейшем будет вывозить украинских детей из Донбасса.



Боевые действия



В Москве был сбит беспилотник, обломки упали в районе 67-й горбольницы.



Утром из-за ракетного удара ВС РФ по Прикарпатью погиб ребенок.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.