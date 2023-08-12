Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня

Суспільство



Окупаційний суд Криму оштрафував трьох дівчат, які танцювали в аквапарку Алушти під пісню Верки Сердючки. Дівчат оштрафували на 15 тисяч рублів (5,5 тисячі гривень), а також на камеру змусили вибачитися «за необдуманий вчинок».



Володимир Зеленський повідомив , що всіх обласних воєнкомів буде звільнено. За словами члена Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника президента у Верховній раді Федора Вениславського, списки людей, які зможуть їх замінити вже складені.



У жовтні окупанти планують провести у Москві форум «класних керівників», де вчителів із тимчасово окупованих територій навчатимуть методів пропаганди для впливу на дітей.



Олександр Лукашенко заявив , що Білорусь і надалі вивозитиме українських дітей з Донбасу.



Бойові дії



У Москві було збито безпілотника, уламки впали в районі 67-ї міськлікарні.



Вранці через ракетний удар ЗС РФ по Прикарпаттю загинула дитина.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.