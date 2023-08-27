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Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 августа

27 августа 2023, 23:57

Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 августа

Общество

В результате многолетней агрессии РФ День шахтера, который отмечается как раз 27 августа, превратился в праздник, актуальный больше для горняков-ветеранов. Сейчас назвать Донбасс угольным краем уже сложно.  В ситуации разбирались наши журналисты.

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики готовятся к проведению «выборов», поэтому школы начнут работать с 11 сентября.

Грузинские власти пропустили на свою территорию пятерых бывших заключенных украинцев из Херсонской области, которые были принудительно вывезены оккупационными российскими властями в РФ.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина. Депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил похоронить Пригожина в захваченном Бахмуте.

Боевые действия

Украинские беспилотники ночью атаковали военный аэродром в российском Курске. Среди пораженных целей четыре самолета Су-30 и одному МиГ-29, радары комплекса С-300 и два «Панцирь». Отмечается, что почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей, по предварительной информации, только три из них были сбиты ПВО России.

В группировке «ДНР» заявили, что из-за обстрелов ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в Донецке и Горловке, повреждены 13 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Новости Донбасса в видеоформате:

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