Грузия впустила бывших заключенных из Херсонской области, которых насильно вывезли в РФ

Грузинские власти пропустили на свою территорию пятерых бывших заключенных украинцев из Херсонской области, которые были принудительно вывезены оккупационными российскими властями в РФ. Об этом сообщает «Новая газета Европа».



По данным издания, сейчас правозащитники везут мужчин в безопасное место, где они смогут отдохнуть. После этого им помогут в подготовке документов для возвращения в Украину.



Бывшие украинские заключенные, насильно вывезенные российскими военными из Херсона, уже неделю жили в Верхнем Ларсе между Россией и Грузией



В ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых Россия вывезла на свою территорию перед отступлением.



В сентябре прошлого года, незадолго до отступления российской армии из Херсона, оккупационные власти вывезли из херсонских тюрем через Крым около 2500 заключенных. Большинство из них были отправлены в колонии на юге России, где они продолжали отбывать сроки, назначенные украинскими судами.