В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека

В оккупированном Донецке при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб 72-летний мужчина. Также ранены 72-летняя женщина и 30-летний мужчина. Об этом заявили в группировке «ДНР».



Повреждены многоквартирные жилые дома по улицам Ленкоранской и Зуевская.



При обстреле Петровского района по улице Возрождения ранен 50-летний мужчина. По улице Полухина поврежден частный жилой дом.



Ранее в группировке сообщили, то за 5 сентября в результате обстрелов погибла 86-летняя женщина. Таким образом, количество жертв увеличилось до трех.



Также сообщалось, что семь человек получили ранения, в том числе 17-летний подросток. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до десяти.