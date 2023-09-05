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В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека

05 сентября 2023, 22:35

В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека

В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека

В оккупированном Донецке при обстреле Куйбышевского района по улице Ленкоранская погиб 72-летний мужчина. Также ранены 72-летняя женщина и 30-летний мужчина. Об этом заявили в группировке «ДНР».

Повреждены многоквартирные жилые дома по улицам Ленкоранской и Зуевская.

При обстреле Петровского района по улице Возрождения ранен 50-летний мужчина. По улице Полухина поврежден частный жилой дом.

Ранее в группировке сообщили, то за 5 сентября в результате обстрелов погибла 86-летняя женщина. Таким образом, количество жертв увеличилось до трех.

Также сообщалось, что семь человек получили ранения, в том числе 17-летний подросток. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до десяти.

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