По Угледару оккупанты нанесли 3 авиаудара и 30 артобстрелов — Кириленко

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Российские военные продолжают активно бить по Донецкой области. За минувшие сутки, 4 сентября, оккупанты обстреливали Угледар, есть разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении Угледар подвергся 3 авиаударам и 30 артобстрелам, под огнем Максимовка», — написал он.

По информации Кириленко, ситуация в регионе следующая:

На Донецком направлении 1 человек ранен в Авдеевке. Ночью россияне обстреляли Дальнее Кураховской громады, Красногоровку и Максимилиановку Марьинской громады и Очеретино.

На Горловском направлении утром оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке — 1 человек ранен, повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома. В Торецке ранен 1 человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

На Лисичанском направлении в Лиманской громаде разрушен дом в Заречном, повреждено 3 дома в Торском. В Северске повреждены 3 дома

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, и Торецк в Донецкой области.