В Донецкой области из-за обстрелов выключалось девять воздушных линий разного класса напряжения, что привело к обесточиванию потребителей в 26 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



«Ремонтные работы будут проведены с разрешения военных», — говорится в сообщении.



Также из-за ночного обстрела Херсонской области остались без света около 3 тысяч потребителей.



Остаются также обесточенными часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где позволяет ситуация безопасности.