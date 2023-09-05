«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек

В оккупированных Донецке и Макеевке днем 5 сентября были обстреляны несколько районов: Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы города Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, Горловка, населенные пункты Светлодарск, Мироновский, Луганское. Об этом заявили в группировке «ДНР».



В результате обстрелов погибла 86-летняя женщина.



Всего семь человек получили ранения, в том числе 17-летний подросток.



Обстрелами повреждено 19 домостроений и семь объектов инфраструктуры.



Во время обстрела Куйбышевского района по улице Зуевская поврежден детский сад № 364. При обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191.