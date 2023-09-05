В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей

В окупованому Донецьку під час обстрілу Куйбишевського району на вулиці Ленкоранській загинув 72-річний чоловік. Також поранено 72-річну жінку та 30-річного чоловіка. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки по вулицях Ленкоранській та Зуївській.



Під час обстрілу Петрівського району по вулиці Відродження поранено 50-річного чоловіка. На вулиці Полухіна пошкоджено приватний житловий будинок.



Раніше в угрупуванні повідомили, що за 5 вересня в результаті обстрілів загинула 86-річна жінка. Таким чином кількість жертв збільшилася до трьох.



Також повідомлялося, що семеро людей отримали поранення, зокрема 17-річний підліток. Таким чином кількість постраждалих збільшилася до десяти.