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В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей

05 вересня 2023, 22:35

В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей

В окупованому Донецьку під час обстрілів загинули троє людей

В окупованому Донецьку під час обстрілу Куйбишевського району на вулиці Ленкоранській загинув 72-річний чоловік. Також поранено 72-річну жінку та 30-річного чоловіка. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки по вулицях Ленкоранській та Зуївській.

Під час обстрілу Петрівського району по вулиці Відродження поранено 50-річного чоловіка. На вулиці Полухіна пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше в угрупуванні повідомили, що за 5 вересня в результаті обстрілів загинула 86-річна жінка. Таким чином кількість жертв збільшилася до трьох.

Також повідомлялося, що семеро людей отримали поранення, зокрема 17-річний підліток. Таким чином кількість постраждалих збільшилася до десяти.

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