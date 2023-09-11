В Росгрвардию начали брать «вагнеровцев» — СМИ

Структуры Росгвардии как минимум с августа начали принимать на работу бывших наемников частной военной компании «Вагнера» из числа экс-заключенных, получивших помилование. Об этом пишет российское издание «Важные истории».



В закрытых чатах родственников боевиков ЧВК начали появляться сообщения о возможном наборе в Росгвардию. Несколько родственниц экс-заключенных рассказали изданию, что после окончания контрактов наемников пригласили служить в Росгвардию, но перед этим они проходили проверку. Их берут «не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав».



Журналисты провели расследование и позвонили в несколько подразделений Росгвардии под видом наемников. Во 2-м батальоне московской Росгвардии сообщили, что в их подразделение можно попасть даже без опыта в регулярной армии, но все зависит от характера совершенного преступления и того, насколько давно кандидат попал в колонию.



А в Ростове-на-Дону такому предложили подписать контракт и отправиться охранять «стратегические объекты» в оккупированной части Донецкой области Украины. Служба по охране правопорядка в самом Ростове-на-Дону для бывших заключенных недоступна.



В начале сентября Минобороны РФ предложило правительству ставить заключенных на воинский учет, а в июне российский президент узаконил амнистию для заключенных, подписавших контракт с Минобороны. Теперь подозреваемые, обвиняемые, осужденные условно и заключенные, могут освободиться после подписания контракта в период мобилизации или военного положения, если они не совершали преступлений «террористической», «экстремистской» или антигосударственной направленности, а также не были обвинены в педофилии.



Кроме того, согласно российскому закону «О воинской обязанности и военной службе», граждане со снятой или погашенной судимостью имеют право служить в военизированных структурах.

В чате для родственников наемников частной военной компании «Вагнера» 7 сентября появилось сообщение о том, что структура прекращает вербовку.



23 августа, в Тверской области РФ упал самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Позже гибель главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.