У Росгрвардію почали брати «вагнерівців» — ЗМІ

Структури Росгвардії як мінімум із серпня почали приймати на роботу колишніх найманців приватної військової компанії «Вагнера» з-поміж ексув'язнених, які отримали помилування. Про це пише російське видання «Важливі історії».



У закритих чатах родичів бойовиків ПВК почали з'являтися повідомлення про можливий набір до Росгвардії. Декілька родичок ексв'язнів розповіли виданню, що після закінчення контрактів найманців запросили служити до Росгвардії, але перед цим вони проходили перевірку. Їх беруть «не на керівні посади і навіть не до середнього офіцерського складу».



Журналісти провели розслідування та зателефонували до кількох підрозділів Росгвардії під виглядом найманців. У 2-му батальйоні московської Росгвардії повідомили, що в їхній підрозділ можна потрапити навіть без досвіду в регулярній армії, але все залежить від характеру скоєного злочину і того, наскільки давно кандидат потрапив до колонії.



А у Ростові-на-Дону такому запропонували підписати контракт та вирушити охороняти «стратегічні об'єкти» в окупованій частині Донецької області України. Служба охорони правопорядку в самому Ростові-на-Дону для колишніх в'язнів недоступна.



На початку вересня Міноборони РФ запропонувало уряду ставити ув'язнених на військовий облік, а у червні російський президент узаконив амністію для ув'язнених, які підписали контракт із Міноборони. Тепер підозрювані, обвинувачені, засуджені умовно та ув'язнені, можуть звільнитися після підписання контракту в період мобілізації чи воєнного стану, якщо вони не чинили злочинів «терористичного», «екстремістського» чи антидержавного спрямування, а також не були звинувачені в педофілії.



Крім того, згідно з російським законом «Про військовий обов'язок та військову службу», громадяни зі знятою або погашеною судимістю мають право служити у воєнізованих структурах.

У чаті для родичів найманців приватної військової компанії "Вагнера" 7 вересня з'явилося повідомлення про те, що структура припиняє вербування.



23 серпня, у Тверській області РФ впав літак Embraer, що належить бізнесменові Євгену Пригожину. Пізніше загибель голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.