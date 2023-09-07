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ЧВК «Вагнера» больше не набирает наемников, но формирует резерв — СМИ

07 сентября 2023, 18:30

ЧВК «Вагнера» больше не набирает наемников, но формирует резерв — СМИ

В чате для родственников наемников частной военной компании «Вагнера» 7 сентября появилось сообщение о том, что структура прекращает вербовку.

Как пишет российское издание «Агентство», администратор чата сообщила: «В связи с последними событиями, набор в компанию временно приостановлен». Администратор предлагает желающим записываться в резерв группы через ее колл-центр.

В июле еще живой глава ЧВК Евгений Пригожин сообщал, что группировка не испытывает дефицита в личном составе, поэтому приостанавливает вербовку, но свою работу продолжает. Но уже после этого заявления «Важные истории» в августе выяснили, что ЧВК продолжила набирать наемников в российских регионах.

Судя по сообщениям в чате, структура до сих пор продолжает отправлять наемников в Африку: 6-7 сентября как минимум трое пользователей чата обсуждали, что их родственники либо недавно уехали в Африку, либо сейчас ждут отправки туда из Беларуси. Например, пользователь под ником Aurora написала в четверг: «Есть борта и ротация». А пользователь под ником Nastya сообщила, что ее родственник недавно улетел в Африку из Беларуси.

Отправка наемников в Африку, предполагает «Агентство», продолжается, несмотря на рекомендацию искать другую работу, которую «ЧВК Вагнера» дала своим наемникам в августе. Как писали «Важные истории», рекомендация прозвучала в аудиосообщении, которое было распространено в чатах наемников. Группа обосновывала это тем, что в Украину ее больше не пускают, а в Африке и на Ближнем Востоке она сталкивается с сильной конкуренцией со стороны Минобороны РФ и Росгвардии.

В тех же чатах издание нашло сообщения родственников наемников, которые жалуются на многомесячные задержки зарплаты, а также на то, что в нескольких городах закрыты кассы для выплат семьям боевиков. В одном из случаев пользователь с ником Мария Осипова написала, что «из недели в неделю» не может получить никакой информации о зарплате в колл-центре. Пользователь этого же чата Евгений жалуется, что не может получить деньги с марта, а Игорь пишет: «Мне вообще не заплатили за ранение, и часть положенных денег не отдали».

После гибели Пригожина Bloomberg сообщал, что Минобороны РФ возьмет под прямое командование всю оперативную деятельность ЧВК «Вагнера» в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом рассказали изданию источники, близкие к Минобороны, Кремлю и самой ЧВК.

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23 августа, в Тверской области РФ упал самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Позже гибель главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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