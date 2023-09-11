В Беларуси создают ЧВК на базе «вагнеровцев»

Всем «вагнеровцам» в Беларуси, которые не захотели подписывать контракт с Минобороны РФ и ехать на войну в Украину, предложили перейти в состав ППК «ГардСервис». О создании новой частной армии сообщили в Центре национального сопротивления.



Новая компания постоянно тренируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки «Динамо». Основная задача – привлечение их для противодействия оппозиции в случае неблагоприятного политического сценария для Александра Лукашенко.



«ГардСервис» был создан специальным указом Лукашенко в 2019 году и постоянно сотрудничает с террористами из ЧВК «Вагнер».



По оценке белоруской мониторинговой миссии «Беларускі Гаюн», на середину августа в соседней стране находилось 4000-4500 наемников ЧВК «Вагнер».

Напомним, в чате для родственников наемников частной военной компании «Вагнера», 7 сентября, появилось сообщение о том, что структура прекращает вербовку.