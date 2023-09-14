Два російські кораблі пошкоджені в Чорному морі, але РФ заперечує

Українська армія заявила про пошкодження двох російських кораблів у Чорному морі. Йдеться про кораблі проєкту 22160 типу «Василь Биків».



Проект 22160 - це патрульні кораблі (корвети). У Росії їх на воді чотири: «Василь Биков», «Дмитро Рогачов», «Павло Державін» та «Сергій Котов». Про атаку на останній 14 вересня також повідомило Міноборони РФ. Але воно стверджує, що атака нібито не вдалася.



У заяві МО РФ також йдеться, що сьогодні в районі 16:30 Збройні сили України «зробили спробу атаки з використанням безекіпажного катера на ракетний корабель на повітряній подушці «Самум». Міноборони країни-окупанта стверджує, що морський автономний катер було знищено озброєнням російського ракетного корабля.

Як повідомлялося, російські військові зазнали нових атак на території тимчасово окупованого Криму. Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі.