В Херсонской области объявлена обязательная эвакуация из обстреливаемых районов

В Херсонской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из прифронтовых районов, которые находятся под постоянным обстрелом российских оккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.



Решение принял совет обороны Херсонщины. Оно касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Одрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Велетенского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.



Также изменен период комендантского часа — с 20:00 до 6:00. Это решение Совета обороны Херсонщины связано с необходимостью синхронизировать комендантский час со световым днем.



Кроме того, по словам Прокудина, власти работают над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовятся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода.

Ночью 14 сентября из-за обстрела села Новодмитровка Белозерской громады погиб 6-летний мальчик, ранен его 13-летний брат и еще трое взрослых.