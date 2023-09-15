В Херсонській області оголошено обов'язкову евакуацію з обстрілюваних районів

У Херсонській області оголошено обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з прифронтових районів, які перебувають під постійним обстрілом російських окупантів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



Рішення ухвалила рада оборони Херсонщини. Воно стосується Веселого, Берислава, Новоберислава, Зміївки, Червоного Маяку, Тягинки, Львівського, Ольгівки, Бургунки, Миколаївки, Одрадокаменки, Милового, Качкарівки, Дудчан, Новокаїр, Золотої Балки, Михайлівки, Гаврилівки, Осокорівки, Микільського, Берегового, Велетенського, Дніпровського, Антонівки, Садового, Камишан, Приозерного, Зимовника.



Також змінено період комендантської години — з 20:00 до 6:00. Це рішення Ради оборони Херсонщини пов'язане із необхідністю синхронізувати комендантську годину зі світловим днем.



Крім того, за словами Прокудіна, влада працює над запобіганням енергетичному колапсу в регіоні, а також готується до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду.

Вночі 14 вересня через обстріл села Новодмитрівка Білозерської громади загинув 6-річний хлопчик, поранено його 13-річного брата та ще трьох дорослих.