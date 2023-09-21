Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 сентября

Общество



Во временно оккупированном Донецке российские захватчики планируют создать высшее военное училище. Учебное заведение якобы начнет свою работу в этом году.



Российское Минобороны создает на неподконтрольных Киеву территориях воинские части. Такие есть уже в Донецке, Луганске, Бердянске и Мариуполе. Командирами там назначены россияне. Весной этого года медиа писали: через эти структуры осуществляется финансовое обеспечение войск РФ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, с помощью созданных военных частей происходит вербовка новых людей на фронт. Эксперты уверены: набор мужчин на захваченных территориях нужен Кремлю во избежание второго этапа частичного призыва в Российской Федерации.



В России зафиксирован рекордный скачок цен на топливо. Усугубляется и проблема с отсутствием его запасов на заправочных станциях. Впервые в истории биржевая цена бензина А-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну. При этом, как и ранее, РФ производит достаточные объемы, а дизтоплива — значительно больше потребления населением. В чем причины топливного кризиса и какова ситуация с ценами на временно оккупированных территориях Украины — разбирались «Новости Донбасса».



Проблема укрытия становится все более актуальной для жителей прифронтовых регионов. По данным ГУР и чиновников, россияне снова будут пытаться массированно обстреливать украинскую территорию. И если ракет, летящих на дальние расстояния, у агрессора осталось не так много, то КАБ, баллистических ракет небольшой дальности и в конце концов зарядов для С-300 еще достаточно. А это вооружение несет угрозу в первую очередь для украинцев, живущих не очень удаленно от линии фронта. Поэтому проблема с укрытиями и перспективы ее решения — вопросы жизни и смерти.



Журналисты из «Накипело», «Новостей Донбасса», «Первого Криворожского» и «Вгору» объединились, чтобы разобраться в ситуации с состоянием и перспективами восстановления укрытий, а также поделиться историями успеха о том, как жители сами справляются в этом вопросе.



Боевые действия



Вечером оккупационные войска обстреляли Торецк и его окрестности. В результате атаки погибли четыре человека.



В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Про атаку в Крыму заявил так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев.



На военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области, группа следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.



В группировке «ДНР» заявили о гибели женщины в Донецке в ходе обстрела, а также о ранении пяти человек.

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