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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 вересня

21 вересня 2023, 00:34

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 вересня

Суспільство

 У тимчасово окупованому Донецьку російські загарбники планують створити вище військове училище. Навчальний заклад нібито розпочне свою роботу цього року.

Російське Міноборони створює на непідконтрольних Києву територіях військові частини. Такі є вже у Донецьку, Луганську, Бердянську та Маріуполі. Командирами там призначено росіян. Навесні цього року медіа писали: через ці структури здійснюється фінансове забезпечення військ РФ у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Крім цього, за допомогою створених військових частин відбувається вербування нових людей на фронт. Експерти впевнені: набір чоловіків на захоплених територіях потрібен Кремлю, щоб уникнути другого етапу часткового призову в Російській Федерації.

У Росії зафіксовано рекордний стрибок цін на пальне. Ускладнюється і проблема з відсутністю його запасів на заправних станціях. Вперше в історії біржова ціна бензину А-95 піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну. При цьому, як і раніше, РФ виробляє достатні обсяги, а дизпалива значно більше споживання населенням. У чому причини паливної кризи та якою є ситуація з цінами на тимчасово окупованих територіях України — розбиралися «Новини Донбасу».

 Проблема укриття стає все більш актуальною для мешканців прифронтових регіонів. За даними ГУР та чиновників, росіяни знову намагатимуться масовано обстрілювати українську територію. І якщо ракет, що летять на далекі відстані, у агресора залишилося не так багато, то КАБ балістичних ракет невеликої дальності і зрештою зарядів для С-300 ще достатньо. А це озброєння несе загрозу насамперед українцям, які живуть не дуже віддалено від лінії фронту. Тому проблема з укриттями та перспективи її вирішення — питання життя та смерті.

Журналісти з «Накипело», «Новин Донбасу», «Першого Криворізького» та «Вгору» об'єдналися, аби розібратися у ситуації зі станом та перспективами відновлення укриттів, а також поділитися історіями успіху про те, як мешканці самі справляються у цьому питанні.

 Бойові дії

Увечері окупаційні війська обстріляли Торецьк та його околиці. Внаслідок атаки загинули чотири людини.

Внаслідок роботи ППО у Верхнесадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА. Про атаку у Криму заявив так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв.

На військовому аеродромі «Чкаловський» у Московській області група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

В угрупуванні «ДНР» заявили про загибель жінки в Донецьку під час обстрілу, а також про поранення п'яти осіб.

Новини Донбасу у відеоформаті:

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