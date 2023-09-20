В оккупированном Донецке россияне планируют открыть военное училище

Во временно оккупированном Донецке российские захватчики планируют создать высшее военное училище. Учебное заведение якобы начнет свою работу в этом году. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» должно быть образовано до 1 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.



Отмечается, плановая штатная численность заведения 3,5 тыс. человек. Заведение образуют на базе созданного оккупантами училища, которое функционировало с 2015 года на нужды «армии ДНР».



Напомним, в 20 громадах Луганской области будут функционировать более 100 учебных заведений.