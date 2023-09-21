Массированная атака на Украину: известно, как ПВО ночью сбивала российские ракеты

Оккупационные войска РФ сегодня, 21 сентября, в очередной раз атаковали Украину. Согласно утренней сводке первая волна ударов началась еще около 3:40. В Воздушных силах показали, как украинская ПВО ночью сбивала российские ракеты.



Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил», — говорится в сообщении.





Так, российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Харькову — трое мирных жителей травмированы. Зафиксировано попадание шести российских ракет типа С-300 в Слободском районе города.



Досталось и украинской столице, под ударом россиян был Дарницкий, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева. Также было зафиксировано попадание обломков в нескольких местах Киевской области. В Вишневом, находящемся рядом с Киевом, по данным городского совета, повреждено здание в промышленной зоне. Есть раненые среди работников, предварительно, без жертв.



Кроме того, в Черкассах в результате российского ракетного удара уничтожено здание гостиницы. Возник пожар, а также произошло возгорание торговых павильонов на рынке.