Ночью ВС РФ атаковали Киев и область, есть разрушения, в Вишневом ударили по заводу

Падения обломков в Дарницком районе Киева. Фото: КГВА

Российская армия атковала Киев и другие населенные пункты Киевской области. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



Под ударом россиян был Дарницкий, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева. В Святошинском районе после удара пропал свет и вода, в Шевченковском российским снарядом была повреждена газовая труба.

В Дарницком районе из находящегося рядом с инфраструктурным объектом домом, куда упали обломки, медики госпитализировали 18-ти летнюю девушкуи 9-ти летнего ребенка. Там же горело СТО и было повреждено здание профтехучилища. Всего пострадали семь человек.





В Голосеевском районе, в части, находящейся в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.





В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики восстановили электроснабжение.

Также было зафиксировано попадание обломков в нескольких местах Киевской области. В Вишневом, находящемся рядом с Киевом, по данным городского совета, повреждено здание в промышленной зоне. Есть раненые среди работников, предварительно, без жертв.

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