Ночью ВС РФ атаковали Киев и область, есть разрушения, в Вишневом ударили по заводу

Российская армия атковала Киев и другие населенные пункты Киевской области. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Под ударом россиян был Дарницкий, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева. В Святошинском районе после удара пропал свет и вода, в Шевченковском российским снарядом была повреждена газовая труба.
Также было зафиксировано попадание обломков в нескольких местах Киевской области. В Вишневом, находящемся рядом с Киевом, по данным городского совета, повреждено здание в промышленной зоне. Есть раненые среди работников, предварительно, без жертв.
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