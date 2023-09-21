Масована атака на Україну: відомо, як ППО вночі збивала російські ракети

Окупаційні війська РФ сьогодні, 21 вересня, вкотре атакували Україну. Згідно з ранковим зведенням перша хвиля ударів почалася ще близько 3:40. У Повітряних силах показали, як українська ППО вночі збивала російські ракети.



Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил», — йдеться у повідомленні.





Так, російські війська завдали масованої ракетної атаки по Харкові — трьох мирних жителів травмовано. Зафіксовано влучення шести російських ракет типу С-300 у Слобідському районі міста.



Дісталося й українській столиці, під ударом росіян був Дарницький, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони Києва. Також було зафіксовано попадання уламків у кількох місцях Київської області. У Вишневому, що знаходиться поряд з Києвом, за даними міської ради, пошкоджено будівлю у промисловій зоні. Є поранені серед працівників попередньо без жертв.



Крім того, у Черкасах внаслідок російського ракетного удару знищено будівлю готелю. Виникла пожежа, а також сталося займання торгових павільйонів на ринку.