В севастопольском поселке произошел взрыв, видно задымление

В районе поселка Сахарная Головка (оккупированный Севастополь, Крым) произошел взрыв.
В сети очевидцы публикуют фото вероятного взрыва.
В поселке находятся как минимум четыре склада с оружием армии РФ. Там хранится, в том числе и ракетное вооружение.
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о дыме в Сахарной Головке. Однако он ничего не сообщил о попаданиях по объектам. Он заявил, что в районе Сухарной балки, близ горы Кара-Коба флот РФ отражает атаку воздушных целей.
По его словам, под Севастополем, предварительно, сбили ракету, которая сдетонировала на земле. Никто из людей не пострадал, инфраструктура цела, утверждает «губернатор».