В севастопольском поселке произошел взрыв, видно задымление

В районе поселка Сахарная Головка (оккупированный Севастополь, Крым) произошел взрыв.



В сети очевидцы публикуют фото вероятного взрыва.

В поселке находятся как минимум четыре склада с оружием армии РФ. Там хранится, в том числе и ракетное вооружение.



Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о дыме в Сахарной Головке. Однако он ничего не сообщил о попаданиях по объектам. Он заявил, что в районе Сухарной балки, близ горы Кара-Коба флот РФ отражает атаку воздушных целей.



По его словам, под Севастополем, предварительно, сбили ракету, которая сдетонировала на земле. Никто из людей не пострадал, инфраструктура цела, утверждает «губернатор».