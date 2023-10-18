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В севастопольском поселке произошел взрыв, видно задымление

18 октября 2023, 18:46

В севастопольском поселке произошел взрыв, видно задымление

В районе поселка Сахарная Головка (оккупированный Севастополь, Крым) произошел взрыв. 

В сети очевидцы публикуют фото вероятного взрыва.

 

В поселке находятся как минимум четыре склада с оружием армии РФ. Там хранится, в том числе и ракетное вооружение.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о дыме в Сахарной Головке. Однако он ничего не сообщил о попаданиях по объектам. Он заявил, что в районе Сухарной балки, близ горы Кара-Коба флот РФ отражает атаку воздушных целей.

По его словам, под Севастополем, предварительно, сбили ракету, которая сдетонировала на земле. Никто из людей не пострадал, инфраструктура цела, утверждает «губернатор». 

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