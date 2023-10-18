У севастопольському селищі стався вибух, видно задимлення

У районі селища Цукрова Головка (окупований Севастополь, Крим) стався вибух.



У мережі очевидці публікують фото можливого вибуху.

У селищі знаходяться щонайменше чотири склади зі зброєю армії РФ. Там зберігається, зокрема й ракетне озброєння.



Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив інформацію про дим у Цукровій Головці. Однак він нічого не повідомив про влучення по об'єктах. Він заявив, що в районі Сухарної балки поблизу гори Кара-Коба флот РФ відбиває атаку повітряних цілей.



За його словами, під Севастополем заздалегідь збили ракету, яка здетонувала на землі. Ніхто з людей не постраждав, інфраструктура ціла, стверджує губернатор.