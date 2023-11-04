Ситуация на фронте: 66 столкновений за сутки

ВСУ продолжают отражать атаки российских оккупационных войск на восьми направлениях. Самые горячие бои — на Авдеевском и Марьинском — было 20 обстрелов в сутки, на Купянском и Бахмутском — 10. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 ноября.



«За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений», — уточнили в Генштабе.



На Купянском направлении оккупант вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. ВСУ отразили там около 10 атак противника.



На Лиманском направлении российские войска вели безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.



«На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещеевки, где ВСУ отразили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — отметил в Генштабе.



Также оккупант при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку.



На Запорожском направлении войска РФ безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области.