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Ситуація на фронті: 66 зіткнень за добу

04 листопада 2023, 09:31

Ситуація на фронті: 66 зіткнень за добу

ЗСУ продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ на восьми напрямках. Найгарячіші бої — на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де було 20 обстрілів на добу, на Куп'янському та Бахмутському — 10. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 4 листопада.

«Минулої доби сталося 66 бойових зіткнень», — уточнили в Генштабі.

На Куп'янському напрямку окупант вів даремны штурмові дії біля Сіньківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. ЗСУ відбили там близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямі російські війська вели безуспішні штурмові дії у районі Верхньокам'янського Донецької області.

«На Бахмутському напрямку ворог даремно намагався відновити втрачене становище неподалік Клещеївки, де ЗСУ відбили близько 10 атак. Також противник вів марні штурмові дії у районах Богданівки та Хромово Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», — зазначив у Генштабі.

Також окупант за підтримки авіації не залишає спроб оточити Авдіївку.

 На Запорізькому напрямку війська РФ безрезультатно намагалися відновити втрачене становище неподалік Роботино Запорізької області.

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