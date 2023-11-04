В нескольких городах и селах Донетчины обстрелами повреждены жилые дома

В Донецкой области за пятницу, 3 ноября, российские оккупационные войска повредили несколько жилых домов, обстреливая территорию. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

В Новоукраинке повреждены 4 дома, под огнем Угледар.



Из артиллерии и минометов обстреляны Ильинка и Константиновка Марьинской громады. Под обстрелами оказались окраины Курахово и Селидово. В очередной раз Авдеевка подверглась ракетному авиаудару.



Повреждены 7 частных домов в Иванополье Константиновской громады. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома и нежилое здание в Северске, зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.



Информация о пострадавших за сутки не поступала, напомнили в ОВА.