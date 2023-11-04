У кількох містах та селах Донеччини обстрілами пошкоджено житлові будинки

На Донеччині за п'ятницю, 3 листопада, російські окупаційні війська пошкодили кілька житлових будинків, обстрілюючи територію. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

У Новоукраїнці пошкоджено 4 будинки, під вогнем Вугледар.



З артилерії та мінометів обстріляно Іллінку та Костянтинівку Мар'їнської громади. Під обстрілами опинилися околиці Курахове та Селідове. В черговий раз Авдіївка зазнала ракетного авіаудару.



Пошкоджено 7 приватних будинків в Іванопіллі Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки та 3 багатоповерхівки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки та нежитлову будівлю у Сіверську, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.



Інформація про постраждалих за добу не надходила, нагадали ОВД.