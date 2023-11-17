Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 ноября

Общество



Летом 2023 года в Белгородской области снова открылся КПП «Колотиловка», через который можно легально выехать из России в Сумскую область Украины. Воспользоваться этим шансом поспешили тысячи украинцев. КПП «Колотиловка» — больше, чем просто пограничный переход: это единственный гуманитарный коридоро. Пройти его можно только пешком. Российский КПП работает только до пяти-шести вечера. Зимой, когда темнеет рано, он закрывается еще раньше. Иногда его работа полностью останавливается из-за обстрелов или обмена пленными и погибшими. Чтобы преодолеть этот путь, нужно отстоять очередь, получить «благословение» пограничников и пешком протащить все свои вещи до следующей точки. Пожилым и тем, кто сам добраться сюда не может, помогают местные волонтеры или таксисты, желающие заработать. Проходить КПП не только тяжело, но и опасно: здесь регулярно пропадают люди. За последний месяц зафиксировано как минимум два подобных случая.

Пропускной пункт находится недалеко от одноименного села. Отсюда до Белгорода — больше 80 километров, а вокруг только леса и поля. На заставе хозяйничают ФСБ и батальон «Ахмат», который сюда отправил Кадыров, после того как Белгородскую область посетили диверсанты. Подробнее в материале.



На одной из шахт в оккупированном Свердловске погиб горняк из-за обрушения горной массы в откаточном штреке.



Госдума РФ приняла закон об отсрочке перехода оккупированных регионов Украины на систему финансирования медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).



Владимир Рущак освобожден от исполнения обязанностей «зампредседателя правительства ДНР — министра промышленности и торговли». Рущак возглавлял оккупационное «министерство промышленности и торговли» с марта 2020 года, в ноябре 2022-го стал «заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли».



Из Луганска в органы оккупационных властей на местах поступают письма о необходимости участия госслужащих-коллаборантов в курсах повышения квалификации в Москве. Стоимость одного курса – 44 тысячи рублей без учета дороги, сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Боевые действия



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