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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 листопада

17 листопада 2023, 23:10

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 листопада

Суспільство

 Влітку 2023 року у Білгородській області знову відкрився КПП «Колотилівка», через який можна легально виїхати з Росії до Сумської області. Скористатися цим шансом поспішили тисячі українців. КПП «Колотилівка» — більше ніж просто прикордонний перехід: це єдиний гуманітарний коридор. Пройти його можна лише пішки. Російський КПП працює лише до п'яти-шостої вечора. Взимку, коли рано темніє, він закривається ще раніше. Іноді його робота повністю зупиняється через обстріл або обмін полоненими та загиблими. Щоб подолати цей шлях, потрібно відстояти чергу, отримати «благословення» прикордонників та пішки протягнути усі свої речі до наступної точки. Літнім людям і тим, хто сам дістатися сюди не може, допомагають місцеві волонтери чи таксисти, які бажають заробити. Проходити КПП не лише тяжко, а й небезпечно: тут регулярно пропадають люди. За останній місяць зафіксовано як мінімум два подібні випадки.

Пропускний пункт знаходиться неподалік однойменного села. Звідси до Білгорода — понад 80 кілометрів, а довкола лише ліси та поля. На заставі господарюють ФСБ та батальйон «Ахмат», який сюди відправив Кадиров після того, як Білгородську область відвідали диверсанти. Докладніше у матеріалі.

На одній із шахт в окупованому Свердловську загинув гірник через обвалення гірничої маси в штреку.

Держдума РФ ухвалила закон про відстрочку переходу окупованих регіонів України на систему фінансування медичної допомоги у рамках системи обов'язкового медичного страхування (ЗМС).

Володимира Рущака звільнено від виконання обов'язків «заступника голови уряду ДНР — міністра промисловості та торгівлі». Рущак очолював окупаційне «міністерство промисловості та торгівлі» з березня 2020 року, у листопаді 2022-го став «заступником голови уряду – міністром промисловості та торгівлі».

З Луганська до органів окупаційної влади на місцях надходять листи про необхідність участі держслужбовців-колаборантів у курсах підвищення кваліфікації у Москві. Вартість одного курсу – 44 тисячі рублів без урахування дороги, повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області під час обстрілів загинула одна людина, пошкоджено чотири житлові будинки, а також один об'єкт цивільної інфраструктури.

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