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Россия решила пока не переводить оккупированные регионы на систему ОМС

17 ноября 2023, 22:17

Россия решила пока не переводить оккупированные регионы на систему ОМС

Госдума РФ приняла закон об отсрочке перехода оккупированных регионов Украины на систему финансирования медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Об этом сообщает подконтрольный оккупантам ресурс Донецкое агенство новостей. Принятый накануне федеральный закон размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности думы, он вносит изменения в февральский «закон об особенностях правоотношений в сфере охраны здоровья в связи с принятием ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».

Документ продлевает на год — до 1 января 2025 года — срок финансового обеспечения бесплатной медицинской помощи за счет средств местных бюджетов. В пояснительной записке к документу отмечается, что эта и другие поправки вносятся для отсрочки перехода на систему финансирования медпомощи по ОМС до конца 2024 года.

Законом определены источники и механизм финансирования помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, не включенной в нее, в том числе для не застрахованных по программе ОМС жителей оккупированных регионов.

Член комитета российской Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин объяснил, что на захваченных РФ территориях возникают проблемы с доступом к ОМС из-за сложностей с оформлением документов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей начнет действовать система обязательного медицинского страхования (ОМС). Для получения бесплатной плановой медицинской помощи, местным жителям необходимо будет наличие полиса ОМС. При этом полис ОМС можно получить только при наличии российских документов.

В тоже время, на оккупированной Херсонщине еще в августе людей поставили перед фактом: нет паспорта РФ — нет инсулина.

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