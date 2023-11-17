В «ДНР» уволили оккупационного «вице-премьер-министра»

Владимир Рущак освобожден от исполнения обязанностей «зампредседателя правительства ДНР — министра промышленности и торговли».



Соответствующий указ № 554 главы самопровозглашенной «ДНР» Дениса Пушилина опубликован 17 ноября.



Рущак возглавлял оккупационное «министерство промышленности и торговли» с марта 2020 года, в ноябре 2022-го стал «заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли».



Документ подписан и вступил в силу 13 ноября.



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