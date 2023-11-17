Пройти Колотиловку: Как на российско-украинской границе пропадают люди

После 24 февраля многие жители Украины были вынуждены покинуть свои дома и уехать. Те, кто мог, уехали на запад, но немало было и тех, кто отправился в Россию. По данным ООН, к августу 2022 года в Россию приехали два миллиона украинских беженцев. Большинство из них в качестве основной жизненной перспективы видят возвращение домой.



Летом 2023 года в Белгородской области снова открылся КПП «Колотиловка», через который можно легально выехать из России в Сумскую область Украины. Воспользоваться этим шансом поспешили тысячи украинцев. КПП «Колотиловка» — больше, чем просто пограничный переход: это единственный гуманитарный коридор, пробраться через который не так-то просто. Пройти его можно только пешком. Два километра по разбитой дороге, две заставы и две воюющих страны. Российский КПП работает только до пяти-шести вечера. Зимой, когда темнеет рано, он закрывается еще раньше. Иногда его работа полностью останавливается из-за обстрелов или обмена пленными и погибшими. Чтобы преодолеть этот путь, нужно отстоять очередь, получить «благословение» пограничников и пешком протащить все свои вещи до следующей точки. Пожилым и тем, кто сам добраться сюда не может, помогают местные волонтеры или таксисты, желающие заработать.

Пропускной пункт находится недалеко от одноименного села. Отсюда до Белгорода — больше 80 километров, а вокруг только леса и поля. На заставе хозяйничают ФСБ и батальон «Ахмат», который сюда отправил Кадыров, после того как Белгородскую область посетили диверсанты. В ситуации разобралась «Новая газета Европа».

8 ноября на КПП пропала 18-летняя уроженка Украины Диана Максимова. Об этом стало известно из сообщения «Медиазоны»: старшая сестра Дианы Виктория рассказала, что в тот день она приехала на КПП «Колотиловка», около двух часов дня позвонила своим родственникам, а затем пропала со связи. Девушке совсем недавно исполнилось 18, она планировала вернуться в Украину, а затем уехать в Польшу. С собой у Максимовой было два паспорта — российский и украинский, а также папка с документами ее старшей сестры.

Диана Максимова. Фото из соцсетей

По информации телеграм-канала «Пепел», через некоторое время отцу девушки с ее телефона позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он рассказал, что Диана не смогла выехать, и на ночь ее якобы отправят в отель, после чего она вернется домой. Но, как пишут СМИ, девушка перестала отвечать на звонки. Как рассказала «Пеплу» сестра Дианы, она смогла связаться с пассажирами, которые ехали с Дианой в одной машине и в тот день смогли пересечь границу. Очевидцы рассказали, как застряли на погранпереходе: Максимову несколько раз вызывали пограничники, и пассажирам пришлось ее ждать. Но через два часа их поставили перед выбором: либо отправляться дальше без нее, либо возвращаться обратно. Им пришлось уйти.

Как стало известно «Новой газете Европа», Диану всё-таки удалось найти. Об этом нам рассказали местные волонтеры, помогающие беженцам пересечь границу.

Девушка по имени Анна* (имя изменено) рассказала нам о том, что на самом деле случилось с 18-летней Дианой Максимовой: — КПП «Колотиловка» — это коридор, при прохождении которого просят показывать вообще все имеющиеся документы. Если есть российский паспорт — его надо показать. Если попытаешься что-то скрыть — они всё равно узнают, оштрафуют и отправят обратно. Вероятно, это и случилось с Дианой.



Когда беженцы подходят к КПП, то могут пропасть со связи очень надолго. У них изымают телефоны, и большую часть времени люди просто ждут, когда их запустят на КПП. После этого они еще некоторое время общаются с сотрудниками ФСБ. Бывает, что люди пропадают со связи на 15–20 часов, пока длится весь этот процесс. Диана не прошла КПП и была вынуждена вернуться. Ее нашли. Она на связи с родственниками, — рассказала нам Анна.



Семья Дианы с прессой решила не общаться.

Александр

На КПП иногда пропадают не только беженцы, но и те, кто им помогает. Одним из таких стал житель Шебекино Александр Демиденко, который пропал около месяца назад, когда помогал женщине, больной онкологией, перейти границу и попасть в Украину. Через несколько дней волонтера нашли в ИВС ОМВД по Белгородскому району. Пока он отбывал административный арест, в полиции завели на него уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). «Новой-Европа» удалось связаться с сыном Александра и узнать у него обстоятельства развития этого дела.

Александр Демиденко. Фото из соцсетей

Александру Демиденко 61 год. По образованию он конструктор-ракетчик, после ВУЗа работал в конструкторском бюро, потом преподавал информатику в школе, а в 1990-е открыл свой магазин учебной литературы по иностранным языкам. Спустя много лет из-за пандемии его лавка закрылась, и Александр подрабатывал, где мог, ждал пенсии, рассказала его жена Наталья изданию «7х7».



Когда началась война, Демиденко вышел на Соборную площадь в Белгороде с белым листом бумаги. Смысл акции был понятен. Пикет продлился совсем недолго: через полчаса активиста окружили сотрудники полиции и пригласили в машину. Они переписали его документы, составили на его имя протокол и предостережение, которые активист отказался подписывать. После этого его отпустили.

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Той же весной 2022 года Александр начал заниматься волонтерством. Как пишет его сын, Александр помогал беженцам добраться до КПП «Колотиловка» из Белгорода. Он также принимал у себя дома вынужденных переселенцев с оккупированных территорий Украины и помогал им вернуться обратно:



— Беженцы пользовались помощью отца или услугами белгородских таксистов, которые на доставке до перехода хорошо зарабатывали (переход расположен не близко от Белгорода, добраться общественным транспортом туда тяжело, тем более со своими пожитками). Однажды таксисты даже избили отца, когда он начал бесплатно возить [беженцев] на целом микроавтобусе. Таксистов разозлила такая конкуренция. Отцу этот микроавтобус оставил кто-то из уехавших беженцев, когда им запретили уезжать на Украину, и разрешили только уходить пешком, бросая свои машины в России.



Собеседница «Новой газеты Европа» лично знала Александра и пыталась связаться с ним, когда его 17 октября задержали на КПП «Колотиловка». Туда он отправился, чтобы помочь пожилой женщине вернуться в Украину. По данным телеграм-канала «Пепел», мужчину могли похитить «кадыровцы».

Вероятно, речь идет о людях из подразделения «Запад-Ахмат», которое несет службу на границе в Белгородской области.

Собеседница «Новой-Европа» из числа волонтеров подтвердила нам, что Демиденко задержали люди, очень похожие на бойцов батальона «Ахмат». Как, почему и где именно это произошло, она не уточняет. По ее словам, вместе с ними он уехал в неизвестном направлении на своей машине.

— Скоро у Саши должен был быть день рождения, и мы с другими волонтерами готовили ему подарок, — поэтому в тот день мы должны были связаться с ним, обсудить детали. Но в какой-то момент он перестал выходить на связь. На КПП всегда много людей, и кто-то из водителей такси сообщил нам, что Сашу задержали бородатые люди в форме, так называемой «кавказской национальности», они говорили с акцентом. Он уехал с ними: они впереди и сзади, он между ними на своей машине, — описывает девушка похищение волонтера.



Александр пропал на три дня. 20 октября уже сотрудники ФСБ привезли его домой и провели там обыск, в ходе которого у него дома якобы нашли взрывчатку. Во время обыска жена Александра, которая в этот момент находилась дома, заметила на теле мужа многочисленные следы побоев. Об этом она рассказала телеграм-каналу «Пепел», а также сообщила, что при обыске у них дома нашли «какую-то ракетницу или пистолет», которую мужчина якобы хранил «для самообороны» в ящике с носками. Сразу после обыска Александр отправился в ИВС, где находился следующие 10 дней.

КПП «Колотиловка».Фото: Роспогранстрой