Повернений до України маріуполець Богдан Єрмохін розповів про своє життя у РФ

Богдан Єрмохін розповів про життя у РФ. Фото: Дмитро Лубинець

Уродженець Маріуполя Богдан Єрмохін, якого депортували з України до Російської Федерації, наприкінці листопада повернувся до рідної країни. Підліток в інтерв'ю Радіо Свобода розповів про своє життя в Росії.



Після початку повномасштабної війни Богдана разом з іншими дітьми вивезли з Маріуполя на територію РФ. Хлопець намагався втекти додому, проте спроби були марними.





Незабаром він став студентом Можайського технікуму, навчався на автомеханіка. Богдан не приховує, що від одногрупників відчував упереджене ставлення, вони говорили на нього «хохол», а також закликали їхати з РФ.



«Не дуже. Ну як не дуже, навіть дуже погано, але оскільки я хлопчик не слабенький, відкрито кривдити мене не всі могли. Тим, що я «хохол», за їхніми словами, що я маю валити назад. Я так і чинив, в принципі», — розповів він.



Молодий хлопець зазначив, що мешкав у родині росіянки Ірини Рудницької. За його словами, вона добра людина, крім того, при від'їзді в аеропорту сказала, що любить Богдана як сина.



Щодо уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то вона була вкрай незадоволена, що Богдан наважився поїхати до України.



Влада РФ могла забезпечити хлопця квартирою в країні-агресорці, проте Богдан тільки й мріяв про повернення додому. Надалі планує відкрити благодійний фонд для допомоги з поверненням українських дітей.





Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що незаконно депортований із Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому.



Омбудсмен Дмитро Лубінець пообіцяв, що підліток повернеться до України найближчим часом.



Як відомо, 19 листопада Богдан повернувся до України.