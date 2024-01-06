Британская разведка рассказала о последствиях уничтожения трех российских Су-34 в декабре

Разведка Министерства обороны Великобритании считает, что сбитые три истребителя оккупантов Су-34 на юге Украины повлияли на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в обзоре Британской разведки.



В оборонном ведомстве украинских коллег напоминают, что 22 декабря 2023 года украинские войска сбили сразу три российских истребителя Су-34 над югом Украины.



«Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра», – добавляют там.



Отмечается, что после 22 декабря на время российские истребители «почти полностью прекратили боевые действия».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 January 2024.



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«Существует реалистичная вероятность того, что отсутствие поддержки с воздуха способствовало провалу попытки 18-го общевойскового подразделения Сухопутных войск армии РФ для зачистки плацдарма», – считают в британской разведке.



В отчете также говориться, что в последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары в районе украинского плацдарма на левом берегу Днепра, но на более низком уровне.



По мнению специалистов из Министерства обороны Великобритании, это демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их ежедневные операции.



Ранее стало известно, что российские оккупанты стали меньше применять авиацию по Украине после того, как украинская ПВО уничтожила три российских истребителя Су-34.



Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил о сбитии пяти российских Су-34 украинскими защитниками за неделю.



Уже в ночь на 4 января в российском Челябинске на аэродроме «Шагол» также сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. После чего ГУР подтвердило это, опубликовав видео поджога.