Британская разведка рассказала о последствиях уничтожения трех российских Су-34 в декабре

Разведка Министерства обороны Великобритании считает, что сбитые три истребителя оккупантов Су-34 на юге Украины повлияли на операции войск РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в обзоре Британской разведки.



В оборонном ведомстве украинских коллег напоминают, что 22 декабря 2023 года украинские войска сбили сразу три российских истребителя Су-34 над югом Украины.



«Раньше российская тактическая авиация играла ключевую роль на юге, особенно атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра», – добавляют там.



Отмечается, что после 22 декабря на время российские истребители «почти полностью прекратили боевые действия».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/eHd6Z9ial0 #StandWithUkraine pic.twitter.com/R1z1hu9o8v