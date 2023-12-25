Зеленский: За неделю ВСУ сбили пять российских Су-34

За неделю украинские защитники сбили пять российских Су-34. Об этом в вечернем видеообращении, 25 декабря сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый русский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наше ПВО будет становиться только сильнее. Тем более когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16», — отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что всего украинские защитники сбили пять «сушек» за неделю перед Рождеством.

«Это очень сильно! Все, кто дает такой результат в наших Воздушных силах, все наши зенитчики, воины мобильных огневых групп, подразделения ПВО Сухопутных войск – просто молодцы! Благодарю вас!», — добавил Зеленский.