Британська розвідка розповіла про наслідки знищення трьох російських Су-34 у грудні

Розвідка Міністерства оборони Великобританії вважає, що збиті три винищувачі окупантів Су-34 на півдні України вплинули на операції військ РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться в огляді Британської розвідки.



В оборонному відомстві українських колег нагадують, що 22 грудня 2023 року українські війська збили відразу три російські винищувачі Су-34 на півдні України.



«Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра», - додають там.



Зазначається, що після 22 грудня на якийсь час російські винищувачі «майже повністю припинили бойові дії».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 January 2024.



pic.twitter.com/R1z1hu9o8v