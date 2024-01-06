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Британська розвідка розповіла про наслідки знищення трьох російських Су-34 у грудні

06 січня 2024, 13:57

Британська розвідка розповіла про наслідки знищення трьох російських Су-34 у грудні

Розвідка Міністерства оборони Великобританії вважає, що збиті три винищувачі окупантів Су-34 на півдні України вплинули на операції військ РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться в огляді Британської розвідки.

В оборонному відомстві українських колег нагадують, що 22 грудня 2023 року українські війська збили відразу три російські винищувачі Су-34 на півдні України.

«Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра», - додають там.

Зазначається, що після 22 грудня на якийсь час російські винищувачі «майже повністю припинили бойові дії».


«Існує реалістична ймовірність того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-го загальновійськового підрозділу Сухопутних військ армії РФ для зачистки плацдарму», - вважають у британській розвідці.

У звіті також говориться, що останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари в районі українського плацдарму на лівому березі Дніпра, але на нижчому рівні.

На думку фахівців із Міністерства оборони Великобританії, це демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу у повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні щоденні операції.

Раніше стало відомо, що російські окупанти стали менше застосовувати авіацію по Україні після того, як українська ППО знищила три російські винищувачі Су-34.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив про збиття п'яти російських Су-34 українськими захисниками за тиждень.

Вже в ніч на 4 січня в російському Челябінську на аеродромі «Шагол» також згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Після цього ГУР підтвердило це, опублікувавши відео підпалу.

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