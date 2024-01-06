Британська розвідка розповіла про наслідки знищення трьох російських Су-34 у грудні

Розвідка Міністерства оборони Великобританії вважає, що збиті три винищувачі окупантів Су-34 на півдні України вплинули на операції військ РФ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться в огляді Британської розвідки.



В оборонному відомстві українських колег нагадують, що 22 грудня 2023 року українські війська збили відразу три російські винищувачі Су-34 на півдні України.



«Раніше російська тактична авіація відігравала ключову роль на півдні, особливо атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра», - додають там.



Зазначається, що після 22 грудня на якийсь час російські винищувачі «майже повністю припинили бойові дії».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 January 2024.



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«Існує реалістична ймовірність того, що відсутність підтримки з повітря сприяла провалу спроби 18-го загальновійськового підрозділу Сухопутних військ армії РФ для зачистки плацдарму», - вважають у британській розвідці.



У звіті також говориться, що останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари в районі українського плацдарму на лівому березі Дніпра, але на нижчому рівні.



На думку фахівців із Міністерства оборони Великобританії, це демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу у повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні щоденні операції.



Раніше стало відомо, що російські окупанти стали менше застосовувати авіацію по Україні після того, як українська ППО знищила три російські винищувачі Су-34.



Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив про збиття п'яти російських Су-34 українськими захисниками за тиждень.



Вже в ніч на 4 січня в російському Челябінську на аеродромі «Шагол» також згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Після цього ГУР підтвердило це, опублікувавши відео підпалу.