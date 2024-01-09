Приехали на праздники: Во время обстрела села под Покровском погибла семья с детьми

Последствия ракетного удара в селе Ровное. Фото: Новости Донбасса

В селе Ровное Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела 6 января погибла семья Самофаловых: семилетний Руслан, его трехлетняя сестра Ева и их родители Дария и Александр. Также погибли мать Александра и двоюродный брат Руслана и Евы.



Об этом сообщает платформа памяти «Мемориал», которая собирает информацию о погибших в результате российской агрессии.



Раньше семья Самофаловых жила в Ровном, но из-за полномасштабной войны поселились в Киеве. Однако на Донетчине остались родственники, которых они время от времени проведывали. Приехали и на эти рождественско-новогодние праздники, остановились у мамы Дарьи.



6 января Руслан и Ева с родителями пошли к бабушке по отцу. Надолго задерживаться не планировали: хотели принести кутью и поздравить с праздниками. Когда собрались вместе, в дом прилетела ракета.



После первого взрыва к ним еще звонила мама Дарьи, живущая неподалеку. После второго связь с ними исчезла. Всех, кто был в доме, разорвало в клочья, кроме трехлетней Евы. Тело девочки частично уцелело.

Последствия ракетного удара в селе Ровное. Фото: Новости Донбасса

Также «Новости Донбасса» писали, что в результате удара по Покровску погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.



6 января войска РФ ударили ракетами по Покровску и нахоядщемуся рядом селу Ровное.



Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате удара. Еще 10 человек были ранены.



8 января в Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Найдено более 100 фрагментов человеческих тел, продолжаются экспертизы.



