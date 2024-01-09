Приїхали на свята: Під час обстрілу села під Покровськом загинула родина з дітьми

Наслідки ракетного удару у Рівному. Фото: Новини Донбасу

У селі Рівне Покровського району Донецької області внаслідок російського обстрілу 6 січня загинула родина Самофалових: семирічний Руслан, його трирічна сестра Єва та їхні батьки Дарія та Олександр. Також загинули мати Олександра та двоюрідний брат Руслана та Єви.



Про це повідомляє платформа пам'яті «Меморіал», яка збирає інформацію про загиблих внаслідок російської агресії.



Раніше родина Самофалових жила у Рівному, але через повномасштабну війну оселилися у Києві. Однак на Донеччині залишилися родичі, яких вони час від часу навідували. Приїхали і на ці різдвяно-новорічні свята, зупинились у мами Дарії.



6 січня Руслан та Єва з батьками пішли до бабусі по батьковій лінії. Надовго затримуватись не планували: хотіли принести кутю та привітати зі святами. Коли зібралися разом, у хату прилетіла ракета.



Після першого вибуху до них ще дзвонила мама Дар'ї, яка мешкає неподалік. Після другого зв'язок із ними зник. Усіх, хто був у домі, розірвало на шматки, крім трирічної Єви. Тіло дівчинки частково вціліло.

Наслідки ракетного удару у селі Рівне. Фото: Новини Донбасу

Також «Новини Донбасу» писали, що внаслідок удару по Покровську загинули четверо членів родини переселенців із Авдіївки.



6 січня війська РФ вдарили ракетами по Покровську і селу Рівне, яке знаходиться поруч.



Попередньо 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок удару. Ще 10 людей було поранено.



8 січня у Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Знайдено понад 100 фрагментів людських тіл, продовжуються експертизи.



