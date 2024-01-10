Как проходит эвакуация из прифронтовых городов Донецкой области — куда обращаться

Фото: Ignacio Marin / Anadolu Images

Эвакуационная команда Благотворительного фонда «Схід SOS» продолжает помогать жителям прифронтовых населенных пунктов Донецкой области выехать на безопасную территорию страны.



8 января организация вывезла людей из Дружковки и Мирнограда, 9 января — из Торецка и Нью-Йорка, где ведутся постоянные обстрелы со стороны РФ.



«Вместе с эвакуационщиками Эдуардом Скориком и Владиславом Арсением в эти дни выезжал испанский фотограф Игнасио Марин (Ignacio Marin). Он помог эвакуировать 6 человек, 4 из них — представители маломобильных групп населения, еще 2 имеют контузию и ранения после обстрела квартиры, в которой они жили», — говорится в сообщении «Схід SOS».





В организации подчеркивают, что ее экипажи помогут не только добраться до безопасных мест, но и найти временное размещение или поселение с постоянным уходом.



Записаться можно по телефону горячей линии, работающей с понедельника по субботу (8:00-18:00): 0800 332 614.



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