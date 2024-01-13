Усі, хто хотів евакуюватися, зробили це — Філашкін

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 13 січня 2024 року, відбулася пресконференція голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на якій він розповів про евакуацію з прифронтових населених пунктів.



Спочатку він нагадав, що на початок повномасштабного вторгнення на території Донецької області проживало 1 900 000 осіб.



«З початком війни їх залишилося 525 000–500 000 тисяч. Хтось виїжджає, хтось повертається назад», – розповів Філашкін.



За словами голови Донецької ОВА, існує така категорія людей, які виїхали, отримали матеріальну допомогу [виплати], а потім повернулися назад.



Він зазначає, що поліція спільно з владою прифронтових населених пунктів, починаючи від Лиманської громади та закінчуючи Великоновосілківською територіальною громадою, ризикують життям і намагаються евакуювати людей щодня.



«Велику допомогу надають поліцейський підрозділ "Білі янголи" та підрозділи ДСНС, у яких вже налагоджений алгоритм дій», - заявив голова Донецької ОВА.



Людей вивозять до Покровська та Краматорська, де вони можуть отримати гуманітарну та психологічну допомогу, після чого у жителів Донбасу є можливість потягом дістатися Житомира.



Наступного тижня згідно з Філашкіним, буде підписано план-меморандум, який дозволить офіційно допомагати з евакуацією місцевих жителів волонтерам.



Раніше екіпаж поліції «Білі янголи» евакуював з Авдіївки Донецької області двох тяжко поранених жінок. Нагадаємо, станом на 11 січня в Авдіївці проживає понад 1000 городян.



Команда Благодійного фонду Схід SOS продовжує допомагати жителям прифронтових населених пунктів Донецької області виїхати на безпечну територію країни.