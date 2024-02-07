Главное за день. «ДНР» заключила в колонию 33 военнопленных

Права человека



На оккупированной территории Донецкой области оккупационные органы «ДНР» незаконно заключили в колонии 33 украинских военнопленных. Так называемый «верховный суд ДНР» приговорил военнослужащих войсковой части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты) на срок от 27 до 29 годам колонии.



Общество



Утром в оккупированном Мариуполе получили анонимное сообщение о минировании школ. Учащихся вывели на улицу, где некоторые простояли более часа в ожидании официальной реакции местной оккупационной власти. Затем учащихся и персонал учреждений среднего образования отправлены домой. По словам «мэра» города Олега Моргуна, анонимное сообщение — «попытка дестабилизировать ситуацию в городе».



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российские военные оккупировали около 18% территории Авдеевки и продолжают давить на Силы обороны. Российские войска продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере города.



В оккупационной администрации «ДНР» заявили, что на оккупированной территории Донецкой области за сутки шесть человек получили ранения в результате боевых действий. Повреждены три жилых дома в Петровском районе, спорткомплекс и ясли-сад в Червоногвардейском районе Макеевки, также повреждения получил пожарный автомобиль.



В России под Ижевском произошел взрыв на заводе. Как заявили в диспетчерской службе спасательной службы детонация произошла «в ходе испытаний ракетных двигателей». Взрыв прогремел в районе полигона Воткинского машиностроительного завода в селе Ягул, в 12 км от Ижевска.

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