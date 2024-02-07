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«ДНР»: За день в оккупации ранены 6 человек

07 февраля 2024, 20:00

«ДНР»: За день в оккупации ранены 6 человек

На оккупированной территории Донецкой области за среду, 7 февраля, несколько человек получили ранения в результате боевых действий. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».   

В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе оккупированного Донецка ранения средней степени тяжести получили пять сотрудников местной  спасательной службы. 

В результате обстрела оккупированного Комсомольского Волновахского района тяжело ранен 61-летний мужчина.

Повреждены три жилых дома в Петровском районе, спорткомплекс и ясли-сад в Червоногвардейском районе Макеевки, также повреждения получил пожарный автомобиль.

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