«ДНР»: За день в оккупации ранены 6 человек

На оккупированной территории Донецкой области за среду, 7 февраля, несколько человек получили ранения в результате боевых действий. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».
В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе оккупированного Донецка ранения средней степени тяжести получили пять сотрудников местной спасательной службы.
В результате обстрела оккупированного Комсомольского Волновахского района тяжело ранен 61-летний мужчина.
Повреждены три жилых дома в Петровском районе, спорткомплекс и ясли-сад в Червоногвардейском районе Макеевки, также повреждения получил пожарный автомобиль.
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