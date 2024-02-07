«ДНР»: За день в оккупации ранены 6 человек

На оккупированной территории Донецкой области за среду, 7 февраля, несколько человек получили ранения в результате боевых действий. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».



В результате сброса боеприпаса с беспилотника в Петровском районе оккупированного Донецка ранения средней степени тяжести получили пять сотрудников местной спасательной службы.



В результате обстрела оккупированного Комсомольского Волновахского района тяжело ранен 61-летний мужчина.



Повреждены три жилых дома в Петровском районе, спорткомплекс и ясли-сад в Червоногвардейском районе Макеевки, также повреждения получил пожарный автомобиль.