В России горит завод, выпускающий баллистические ракеты и ядерные компоненты

В России под Ижевском произошел взрыв на заводе. Как заявили в диспетчерской службе спасательной службы детонация произошла «в ходе испытаний ракетных двигателей».



Взрыв прогремел в районе полигона Воткинского машиностроительного завода в селе Ягул, в 12 км от Ижевска.



После детонации на заводе начался сильный пожар.



Помимо гражданской продукции, завод выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов «Тополь-М» и «Искандер». В конце 2023 года Воткинский завод опубликовал 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений.



Также там производят оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Этот завод находится в санкционных списках Украины, Соединенных Штатов Америки, Японии и Швейцарии. Также против него ввел санкции Европейский Союз.